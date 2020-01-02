إبراهيموفيتش: ساجعل سان سيرو يقفز من الفرح والسعادة

إبرا اجتاز الفحص الطبي اليوم في ميلان، ووقع على عقود انتقاله للروسونيري لمدة 6 أشهر.

وقال إبراهميوفيتش لقناة النادي الرسمية: "لقد قلت من قِبل إنّ ميلان هو منزلي، وفي النهاية أنا عدت مرة أخرى".

وأضاف: "أنا سعيد للغاية لأنني عدت إلى ميلان، لقد لعبت في نواد أخرى خلال السنوات الماضية، لكنني عدت مجددًا، وهذا هو الشيء المُهم".



واختتم إبرا تصريحاته موجهًا حديثه لجماهير النادي قائلًا: "انتظروني في سان سيرو، سأجعل الملعب يقفز مع الفرح والسعادة مرة أخرى".