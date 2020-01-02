متظاهرون يقطعون طريقين في ميسان

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن متظاهرين في محافظة ميسان، اغلقوا طريقين استراتيجيين، أحدهما باتجاه البصرة والاخر باتجاه ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "العشرات من المتظاهرين اغلقوا مساء اليوم، طريق ميسان – البصرة".

وأضاف، "كما تم اغلاق طريق البتيرة العام في محافظة ميسان باتجاه مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار".