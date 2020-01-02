المصرف العراقي للتجارة يعلن نتائج أرباح وإيرادات العام الماضي

وقال الهيمص في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "إيرادات العام المنصرم 2019، بلغت ٨٣٦ مليار دينار، ما يعادل697 مليون دولار".

وأضاف أن "صافي الأرباح بلغت 673 مليار دينار، ما يعادل 561 مليون دولار".

