العمليات المشتركة تنفي قيام القوات الأمريكية بمصادرة اجهزة الملاحة

نفت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، الاخبار التي تفيد بقيام القوات الأمريكية بمصادرة اجهزة الملاحة منها وان الاجواء العراقية أصبحت تحت سيطرة تلك القوات.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بعض وسائل الاعلام تناقلت خبرا غير صحيح عن قيام القوات الأمريكية بمصادرة اجهزة الملاحة من قيادة العمليات المشتركة، وان الاجواء العراقية أصبحت تحت سيطرة هذه القوات".
وأوضحت، "وهنا ننفي هذه المعلومات جمل وتفصيلا، ونؤكد ان قيادة العمليات المشتركة لا توجد لديها هذه الأجهزة اصلآ لكونها قيادة عسكرية"، داعية، وسائل الاعلام الى "توخي الدقة في نقل المعلومات واستقاءها من مصادرها الرسمية حصرا".
وأوضحت، "وهنا ننفي هذه المعلومات جمل وتفصيلا، ونؤكد ان قيادة العمليات المشتركة لا توجد لديها هذه الأجهزة اصلآ لكونها قيادة عسكرية"، داعية، وسائل الاعلام الى "توخي الدقة في نقل المعلومات واستقاءها من مصادرها الرسمية حصرا".
وتاقلت عدد من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا يفيد بقيام القوات الأمريكية بمصادرة اجهزة الملاحة من قيادة العمليات المشتركة، وان الاجواء العراقية أصبحت تحت سيطرتها.
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