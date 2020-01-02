بالصور.. شارع 'الإمام الأعظم' بعد تطويره

تنشر الخليج 365، صوراً شارع "الإمام الأعظم" شمالي العاصمة بغداد بعد تطويره.

وقالت أمانة بغداد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتنا في دائرة بلدية الاعظمية قامت بتطوير شارع الامام الأعظم للمقطع الممتد من راس الحواش وحتى جسر الأئمة ذهاباً واياباً".

وأضاف البيان أن "التطوير تم على مرحلتين تمثلت الأولى بتاهيل أعمدة الإنارة ونصب نشرات الزينة على طول المقطع المذكور مع انشاء نافورة راقصة وتزيينها مع تقليم وتزيين وإنارة الأشجار"، مشيراً الى أن "المرحلة الثانية والتي تمت المباشرة بها مؤخراً فستتضمن قلع القالب الجانبي المتضرر وصب قالب جديد بواسطة ماكنة البوركيربر مع رصف الأرصفة بالمقرنص بالاضافة الى انشاء كابات زراعية على طول المقطع المطور".