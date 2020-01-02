السعودية: الاعتداء على سفارة واشنطن ببغداد "انتهاك للقانون"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت المملكة العربية السعودية الاعتداءات على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، مؤكدة أنها انتهاك للاتفاقيات والقوانين الدولية.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن استنكارها تلك الاعتداءات التي تعد انتهاكاً للأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.
وإثر ذلك أعلنت السفارة الأمريكية في العراق تعليق جميع العمليات القنصلية حتى إشعار، بسبب هجمات المليشيات على مجمع السفارة.
ونصحت السفارة رعاياها الأمريكيين بعدم الاقتراب من السفارة في بغداد، مضيفة أن القنصلية العامة في أربيل مفتوحة للتأشيرات وتقديم الخدمات للأمريكيين.
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