غضب عربي من تأييد البرلمان التركي غزو أردوغان لليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار قرار البرلمان التركي، بإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الليبية ومليشياتها المسلحة، استنكار وإدانة عدة دول عربية، حيث أدانت الخارجية المصرية بأشد العبارات القرار، مؤكدة أنه يمثل انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا.

وقالت جامعة الدول العربية إن موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات تركية إلى ليبيا يعد إذكاءً للصراع الدائر بها.

ووافق البرلمان التركي، في جلسة طارئة الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، فيما أعلنت أحزاب المعارضة التركية منها حزب الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي، والعمال التركي، رفضها التدخل العسكري في البلد العربي.

وصوت 325 نائبا مقابل 184 لصالح مشروع القرار الذي جاء بعد أن طلبت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج المساعدة لوقف عملية تحرير الجيش الوطني الليبي العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات الإرهابية.