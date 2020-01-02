مطالبات بطرد دبلوماسي إيراني سابق من أمريكا

طالب إيرانيون مقيمون بالولايات المتحدة المدعى العام الأمريكي ويليام بار، بطرد دبلوماسي إيراني سابق يدعى حسين موسويان لترويجه أيديولوجيا عدائية لنظام ولاية الفقيه في أمريكا.

ونشرت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية خارج إيران بينها محطة إيران إنترناشونال التي تبث من بريطانيا، الخميس، نص الرسالة التي وقعها عدد من أفراد الجالية الإيرانية المقيمون في أمريكا.

واتهم الإيرانيون الموقعون على الرسالة التي خاطبوا بها المدعي العام الأمريكي، موسويان الدبلوماسي السابق في سفارة طهران لدى ألمانيا بالتورط في اغتيال معارضين للنظام الإيراني داخل مطعم ببرلين عام 1992.

ووصفت الرسالة موسويان الباحث حاليا في جامعة برينستون بالسعى لترويج أيدولوجيا نظام المرشد الإيراني علي خامنئي المعادية للولايات المتحدة، فضلا عن بث الانقسام والخوف بين الجالية الإيرانية والأمريكيين.

واعتبر الموقعون على الرسالة أن الدبلوماسي الإيراني السابق يعد وجوده تهديدا للإيرانيين المقيمين في أمريكا، داعين لطرد سريعا من أراضي الولايات المتحدة والتحقيق في أسباب تواجده هناك.





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ولفتت الرسالة إلى أن حسين موسويان أحد المفاوضين الإيرانيين الذين ساهموا في التوصل إلى إبرام اتفاق نووي بين طهران وقوى عالمية عام 2015، ولذا ليس لوجوده معنى بأمريكا التي انسحبت من هذا الاتفاق في مايو/ أيار 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران.

وحملت الرسالة الموجهة للإدعاء العام الأمريكي توقيع بعض الناشطين الإيرانيين في الولايات المتحدة مثل رضا بهروز، وأحمد باطبي، وبيتر كهنلو.

ويعتقد الناشطون أن موسويان لايزال يدافع عن سياسات النظام الإيراني أثناء وجوده داخل الولايات المتحدة، حسب الرسالة.

وطالبت عائلات أمريكيين محتجزين في إيران مرارا البيت الأبيض بضرورة طرد أقارب مسؤولين إيرانيين من أراضي الولايات المتحدة.





فضلا عن عدم منح هؤلاء الأشخاص تأشيرات للدخول كعقاب على سياسة احتجاز الرهائن التي تنتهجها طهران، إضافة إلى سياستها العدائية ضد أمريكا إقليميا ودوليا.

ورغم إبداء مسؤولي النظام الإيراني ظاهريا مواقف متطرفة تجاه الولايات المتحدة منذ 4 عقود، يرسل البعض منهم ذويهم وأبناءهم للعمل أو الدراسة والعيش في أمريكا مثل علي فريدون نجل حسين فريدون شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني.

ويعمل علي فريدون نجل شقيق روحاني بمنصب مهندس داخل شركة تدريب في نيويورك؛ فيما تدرس فاطمة لاريجاني نجلة علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، الطب في جامعة كليفلاند.