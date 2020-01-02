أبرز الوجوه في الحكومة التونسية الجديدة

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي عن تشكيلة حكومته الجديدة بعد نحو شهر من تكليفه من رئيس الجمهورية قيس سعيد، مشيرا إلى أن أغلبهم كفاءات مستقلة.

وتضمنت الحكومة الجديدة 43 وزيرًا وكاتب دولة من بينهم، وزير العدل: الهادي القديري، والدفاع: عماد الدرويش، والداخلية: سفيان السليطي، والخارجية: خالد السهيلي، والشؤون الدينية: رشيد الطباخ.

ووزير المالية: عبدالرحمن الخشتالي، والتخطيط والتنمية والتعاون الدولي: فاضل عبدالكافي، والصناعة والطاقة والمناجم: منجي مرزوق، والتجارة: بشير الزعفوري، والشؤون المحلية والبيئة: نورالدين السالمي.

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وضمت الحكومة أسماء فنية على غرار الممثل التونسي فتحي الهداوي، على رأس وزارة الثقافة، واللاعب السابق في المنتخب التونسي طارق ذياب على رأس وزارة الرياضة .

وقال الجملي في تصريحات صحفية إن حكومته من الكفاءات المستقلة، وليس لها أي انتماءات حزبية، وسيتم تحديد جلسة في البرلمان لنيل الثقة.

وتحتاج الحكومة الجديدة إلى الأغلبية المطلقة (109 أصوات من أصل 217) لنيل ثقة البرلمان.

وكان رئيس الجمهورية كلف في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الجملي بتشكيل الحكومة الجديدة، إلا أنه لم يتمكن من تشكيلها خلال المهلة الدستورية الأولى (شهر من تاريخ التكليف) بسبب عدم التوافق مع الأحزاب، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية من خارج الأحزاب.

وتواجه التشكيلة الحكومية للحبيب الجملي، معارضة عدد من الأحزاب على غرار الكتلة الديمقراطية التي تضم حركة الشعب والتيار الديمقراطي (41نائبا) وكتلة الإصلاح الوطني (15نائبا) وكتلة تحيا تونس (14 نائبًا) والحزب الدستوري الحر (17نائبا).