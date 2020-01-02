آبي أحمد: الجهات الساعية للسلطة عبر تأجيج الصراعات "واهمة"

اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جهات سياسية (لم يسميها) تسعى للوصول إلى السلطة من خلال تأجيج الصرعات الدينية والعرقية.

وقال آبي أحمد: "إن حرق الكنائس والمساجد طريقة خاطئة للوصول إلى السلطة"، مشيرا الى أن القوى السياسية التي تسعى للوصول الى السلطة عبر هذا النهج واهمة ولا تصلح لقيادة البلاد.



كلمة رئيس الوزراء الإثيوبي ألقاها، اليوم الخميس، في ختام حملة لرفع الوعي بشأن برامج ولوائح حزب الإزدهار الجديد الذي يقوده، فيما يشارك في الحزب نحو 10 ألف شاب بالإضافة إلى مسؤولين.

والثلاثاء الماضي، أعلنت السلطات الإثيوبية، توقيف 33 شخصا بينهم مسؤولون على خلفية أحداث عنف وحرق مساجد بإقليم أمهرة، شمالي البلاد.

وقبل إسبوعين تعرّضت مساجد في مدينة "موتا" الواقعة على بعد حوالي 350 كلم شمال العاصمة أديس أبابا لهجمات، كما استهدف هجوم كنيسة في المنطقة أيضاً.





وشدد آبي أحمد، خلال كلمته على وعي الشباب بشان التحديات القائمة، وقال: "يجب على الشباب اليقظة والحذر من من يسعون إلى سرقة أحلامهم."

وحذر من وجود قوى سياسية تعتقد أنها ستصل الى السلطة من خلال تأجيج الصرعات الدينية وحرق المساجد والكنائس وزرع الفتنة القبلية بين الأورومو والأمهرة، واصفا هذا المسلك بـ"الرجعى والمتخلف."

ودعا آبي أحمد، الشباب الذين شاركوا في برنامج حزب الإزدهار، إلى ضرورة تحكيم عقلهم وإعطاء أصواتهم على من يصلح لقيادة البلاد.

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وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: "خلال الانتخابات المقبلة، يجب على الشباب أن يمنحو أصواتهم لمن له القدرة على قيادة البلاد وتحقيق أحلام الشعب الإثيوبي من السلام والاستقرار والرخاء."





وقال آبي أحمد إن حزبه وضع برنامج ورؤية لقيادة أثيوبيا من خلال منافسته الانتخابات التي تجرى هذا العام.

وأضاف أن رؤية حزب الإزدهار يمكنها قيادة البلاد خلال الـ50 عام القادمة، ودعا المعارضة الأثيوبية إلى التعلم من حزبه وطرح رؤياها وأفكارها عبر منافسة إنتخابية نزيهة.





يشار إلى أن حزب الازدهار الذي يقوده رئيس الوزراء آبي أحمد، أعلن في ديسمبر/كانون الأول خوض الانتخابات المقبلة.

ويتشكل الائتلاف الحاكم في إثيوبيا 8 أحزاب بينها 3 رئيسية، وهي (الأورومو الديمقراطي، والأمهرا الديمقراطي، والحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا)، المكون الرئيسي للائتلاف الحاكم.

وفي 4 ديسمبر/كانون الجاري تقدم حزب الازدهار بطلب لمجلس الانتخابات الوطنية الإثيوبي لإصدار شهادة الاعتراف به كحزب رسمي.

وتأتي الخطوة استعدادا للمشاركة في العمل السياسي، وخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، المزمع عقدها مايو 2020.

وفي الـ 25 ديسمبر المنصرم، أصدر مجلس الانتخابات الإثيوبي، شهادة اعتراف رسمية لحزب "الازدهار" الذي يقوده آبي أحمد رئيس الوزراء، في خطوة تمهد لخوض الانتخابات المقررة في 2020.