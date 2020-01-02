انت الان تتابع وزير الدفاع الأمريكي: هناك مؤشرات على تخطيط إيران أو قوات تدعمها لشن هجمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الخميس إن هناك مؤشرات على أن إيران أو القوات المدعومة منها ربما تخطط لشن مزيد من الهجمات.
وأضاف في تصريحات للصحفيين "هناك بعض المؤشرات على أنهم ربما يخططون لهجمات أخرى، هذا ليس بالأمر الجديد كليا، رأينا ذلك لشهرين أو ثلاثة أشهر إلى الآن".
وتابع قائلا "إذا حدث ذلك فحينها سنتحرك، وبالمناسبة، إذا سمعنا شيئا عن هجمات أو مؤشر من نوع ما، فإننا سنقوم بتحرك استباقي أيضا لحماية القوات الأمريكية وأرواح الأمريكيين".
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