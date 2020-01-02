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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا ترسل أول قوة عسكرية إلى ليبيا خلال يومين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قررت تركيا إرسال أول قوة عسكرية إلى ليبيا خلال يومين، كما صادقت على صفقة أسلحة لحكومة الوفاق بطرابلس تضم أسلحة ثقيلة ودفاعات جوية، وذلك وفقا لما نشره موقع "العربية".
وذكر تقرير "العربية" أن مصر تبدأ اتصالات عربية ودولية لوقف التدخل التركي في ليبيا، كما تشدد الإجراءات الأمنية على الحدود مع ليبيا.
ووافق البرلمان التركي، اليوم، على طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إرسال قوات عسكرية لدعم ميليشيات العاصمة الليبية "طرابلس" الداعمة لحكومة الإخوان الإرهابية؛ للحيلولة دون مزيد من التقدم للجيش الوطني الليبي.
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