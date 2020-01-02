الفلبين تحظر إرسال العمالة إلى الكويت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قررت الفلبين اليوم الخميس وقف إرسال عمال جدد إلى الكويت في الوقت الحالي بينما تنظر السلطات في مزاعم مقتل عاملة منزل فلبينية على يد ربة منزل كويتية.



وقال وزير العمل الفلبيني سيلفيستري بيلو للصحفيين" سنعلن حظرا جزئيا مما يعني إننا لن ننشر عمالا جددا"، مضيفا أن الفلبين ستسمح للعمال العائدين بمغادرة البلاد ولكن لن يتم نشر عمال جدد، وخاصة عمال المنازل.

يأتي ذلك في أعقاب مقتل عاملة منزل فلبينية تدعى جينيلين فيلافيندي في الكويت مؤخرا على يد زوجة رب عملها، وفقا لوسائل الإعلام الفلبينية.

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وأضاف بيلو " الآن ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى فرض حظر شامل على نشر العمال سيتوقف على ما ستفعله السلطات الكويتية لتحقيق العدالة لامرأتنا".

وتعد الكويت مقصدا رئيسيا للفلبينيين في الشرق الأوسط، حيث يعمل فيها أكثر من 250 ألف فلبيني وفلبينية حاليا، معظمهم عاملات منازل.

غير أن حوادث الانتهاكات التي ارتكبت ضد الخادمات الفلبينيات، والتي أسفر بعضها عن وقوع وفيات، دفعت مانيلا إلى فرض حظر على نشر العمال الفلبينيين مطلع عام 2018 في الكويت.

وقد رُفع الحظر في مايو من نفس العام بعد أن وقعت الفلبين والكويت مذكرة اتفاق توفر الحماية القانونية للخادمات الفلبينيات في الدولة الخليجية.

وبموجب المذكرة، توافق الفلبين والكويت على الالتزام بسياسات ونظم وإجراءات أخلاقية في توظيف عاملات المنازل رهنا بالقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا الجانبين.