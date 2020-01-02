الخارجية الجزائرية: نرفض وجود قوة أجنبية في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

دخلت الجزائر بقوة على خط المواجهة فى الأزمة الليبية، مؤكدة رفضها وجود أي قوة أجنبية هناك مهما كانت.



قال وزير الخارجية صبري بوقادوم، اليوم الخميس: إن بلاده ترفض وجود قوة أجنبية في ليبيا، وفق ما نقل التليفزيون الرسمى للدولة.

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وذكر وزير الخارجية الجزائري، بموقف بلاده الثابت بخصوص عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وقال بوقادوم ،إن"لغة المدفعية ليست حلا وإنما الحل يكمن في التشاور بين كافة الليبيين وبمساعدة جميع الجيران وبالأخص الجزائر".

وسترسل الجزائر، الجمعة، قافلة مساعدات إنسانية ثانية، إلى ليبيا، انطلاقا من مدينة جانت، القريبة من الحدود الليبية أقصى جنوب شرقي البلاد.

والخميس الماضي، قررت الجزائر، إعادة تفعيل وتنشيط دورها على الصعيد الدولي، خاصة ما تعلق بالملف الليبي وبصفة عامة في منطقة الساحل والصحراء وإفريقيا، وفق ما خلص إليه اجتماع المجلس الأعلى للأمن، الذي ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون.

وفي خطاب تنصيبه رئيسا للجمهورية، شدد تبون على أهمية ليبيا بالنسبة للجزائر، وقال إن بلاده ترفض إقصاءها من الحلول المقترحة لحل الأزمة الليبية.