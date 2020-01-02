الإمارات تخصص 200 مليون دولار لدعم مشاريع في باكستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

وجه ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بتخصيص 200 مليون دولار لدعم المشاريع الاقتصادية المتوسطة والصغيرة في باكستان.



وجاء ذلك خلال زيارة قصيرة أجراها ولي عهد أبوظبي إلى إسلام آباد، حيث ناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء باكستان عمران خان، تعزيز العلاقات الإماراتية – الباكستانية في مختلف المجالات.

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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، تهدف المبادرة إلى تعزيز الابتكار في المشاريع، ودعم ريادة الأعمال، بجانب تمكين سلسلة من المشاريع الريادية للإسهام بتعزيز الجهود الحكومية الباكستانية التي تهدف إلى إيجاد بيئة اقتصاد وطني مستقر ومتوازن يسهم في التنمية المستدامة للبلاد في مختلف مجالاتها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد ”عمق العلاقات، وأواصر الصداقة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية“.

وشدد على أن ”جمهورية باكستان الإسلامية دولة لها ثقلها في معادلة الأمن والسلام الإقليميين، إضافة إلى أنها تعد عمقًا إستراتيجيًا لمنطقة الخليج العربي، خاصة في ظل الروابط التاريخية، والثقافية، والجغرافية، والاجتماعية، العميقة التي تجمع بين الجانبين منذ مئات السنين“.

كما شدد على ”موقف الإمارات الثابت بدعم السلام والاستقرار والحوار في منطقة شبه القارة الهندية“، مضيفًا أن هذه المنطقة لها أهميتها الإستراتيجية الكبيرة بالنسبة إلى الأمن في آسيا والعالم، فضلًا عن منطقة الخليج العربي.