زلزال قوي يضرب شرق إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن زلزالا بقوة 5.8 درجات هز شمال شرق إيران أمس، وأشار إلى أنه ضرب بلدة سنجان على عمق ضحل يبلغ 8 كلم، والتي يسكنها نحو عشرة آلاف شخص قرب الحدود مع أفغانستان.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا شدته 5.1 درجات ضرب منطقة قريبة من محطة بوشهر النووية في إيران قبل أيام، مشيرة إلى أنه يمكن أن يسبب أضرارا كبيرة، حيث يبعد مركزه 53 كلم شرق محطة بوشهر الواقعة على ساحل إيران الجنوبي.
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