بومبيو: سنواصل مساءلة إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بمساءلة إيران ووكلائها، وأكد أن العراق سيواصل تحمل مسؤوليته في تأمين الأفراد الأمريكيين في البلاد.

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وأوضح في تغريدة عبر حسابه على تويتر «تحدثت مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الذي وافق على أن العراق سيواصل الالتزام بمسؤوليته في تأمين الأفراد الأمريكيين وإبعاد المهاجمين المدعومين من إيران عن السفارة الأمريكية في بغداد»، وأضاف «سنواصل التعاون لمساءلة إيران ووكلائها».

واتهم بومبيو النظام الإيراني بأنه «نسق الهجوم الذي نفذه الإرهابيون ضد سفارة الولايات المتحدة في بغداد».

وأضاف «لا ينبغي أن يختلط ذلك بالجهود المشروعة للمتظاهرين العراقيين الذين هم في الشوارع منذ أكتوبر لاستنكار الفساد الذي صدره النظام الإيراني للعراق».