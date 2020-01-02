هروب غصن يفتح تحقيقا حول الفساد في تركيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أثار هروب قطب قطاع صناعة السيارات كارلوس غصن من اليابان جدلا واسعا في 3 دول.

وفي الوقت الذي رحب اللبنانيون بوجوده على أرضهم وداهمت اليابان منزله، أعلنت وزارة الداخلية التركية أمس أنها بدأت تحقيقا يتعلق بالهروب المثير لقطب قطاع صناعة السيارات كارلوس غصن من اليابان، حيث كانت تجري محاكمته بتهم فساد، ووفقا لما نقلته صحيفة «ديلي صباح» عن وسائل إعلام محلية فإنه تم توقيف 7 أشخاص، 4 منهم طيارون.

وداهم ممثلون للادعاء في اليابان أمس منزلا في طوكيو كان يعيش فيه كارلوس غصن رئيس نيسان السابق قبل هروبه الغامض من البلاد.

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ويعتقد أن الادعاء يحاول التوصل إلى الطريقة التي تمكن بها الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان- ميتسوبيشي موتورز من الخروج من اليابان والهرب إلى لبنان رغم أنه يخضع لشروط صارمة بعد إطلاق سراحه في اليابان، حيث يواجه اتهامات بالفساد.

وتشير تقارير إلى أن غصن تمكن من الفرار من اليابان إلى إسطنبول، ومنها إلى العاصمة اللبنانية، دون أن تتضح بعد ملابسات رحلة الهرب.

ووافقت المحكمة مساء أمس الأول على طلب الادعاء بإلغاء وضعية الإفراج بكفالة، كما من المرجح مصادرة أموال الكفالة.

تفاصيل حول هروب غصن: