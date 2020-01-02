فلسطين: إسرائيل تشن حربا مفتوحة ضد عمل أونروا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - رام الله
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس إن مصادقة إسرائيل على إقامة منطقة تعليمية في القدس بديلة عن مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» تمثل حربا مفتوحة ضد عمل الوكالة في المدينة.
واعتبرت الوزارة، أن القرار الصادر عن بلدية إسرائيل في القدس «خطوة جديدة على طريق فرض المنهاج الإسرائيلي على العملية التعليمية فيها، استكمالا لعمليات ومخططات تهويد المدينة المقدسة بشكل كامل».
وقالت إن هذا القرار غير المسبوق ترجمة عملية لاعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها منتصف عام 2018.
وأدانت الوزارة «بأشد العبارات هذه الخطوة التهويدية الاستفزازية، وهو قرار ليس موجها ضد الفلسطينيين فقط، إنما ضد المجتمع الدولي، في تحد صارخ للأمم المتحدة التي تعتبر أونروا مكونا أساسيا فيها».
وأكدت أن «دولة فلسطين ستواجه بمؤسساتها كافة هذه الخطوة الاستعمارية، وننتظر من رئاسة أونروا والأمم المتحدة التي تؤمن بحق الإنسان في التعلم والحصول على العلم وحقه في الاختيار، رفع صوتها لمواجهة هذا الطاغوت الإسرائيلي».
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