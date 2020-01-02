البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يطور مطار عدن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أمس مشروع تطوير وتأهيل مطار عدن الدولي برعاية رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك وحضور مدير إدارة المشاريع والدراسات في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس، وقائد قوة تحالف دعم الشرعية في عدن العميد الطيار الركن مجاهد العتيبي، والوفد السعودي التابع للبرنامج وعدد من المسؤولين اليمنيين.

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليمنية الكابتن صالح بن نهيد إن وضع اللبنات الأولى للمشروعات التطويرية والاستراتيجية لمطار عدن الدولي ستسهم بشكل كبير في رفع مستوى المطار وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران العاملة.

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وأكد المهندس حسن العطاس أن المشروع سيتكون من ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى منه الطاقة والسلامة والنقل للركاب، فيما ستشمل المرحلة الثانية تأهيل وتطوير مدرج المطار والأعمال الملاحية وأنظمة الاتصالات وأعمال الإنارة من خلال أعمال المدرج الرئيس وإنارته والممرات المساعدة له وإعادة تـأهيل صالات المطار ومواقف السيارات العامة والخاصة وإنشاء مواقف أخرى لكبار الشخصيات، بالإضافة إلى تأهيل أنظمة والأجهزة الخاصة بالأرصاد والمراقبة الأمنية.

وقال: إن المرحلة الثالثة والأخيرة ستخصص لاستكمال تأهيل متطلبات الملاحة الدولية، معبرا عن أمله بأن يسهم هذا المشروع في دعم قطاع النقل في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وأن يكون رافدا مهما من روافد الاقتصاد وتحريك عجلة التنمية، مشددا على أن هذا لن يتحقق إلا بتكاتف الجميع لتحقيق آمال وطموحات الشعب اليمني.

ويقع مطار عدن الدولي على بعد 6 كلم من وسط مدينة عدن ثاني أكبر مدن اليمن بعد العاصمة صنعاء، ويعد المطار المقر الرئيس ومركز عمليات شركة طيران السعيدة، ويعد المطار ثاني أكبر مطار في اليمن بعد مطار صنعاء الدولي، ويعد أفضل مطارات اليمن من حيث الموقع، وذلك بسبب طبيعة اليمن الجبلية، إلا أن هذا المطار يحيط به بحر العرب من جهة الإقلاع والهبوط.

ويرجع تاريخ إنشاء مطار عدن إلى عام 1927 عندما قامت القوات البريطانية بتأسيس مطار عسكري في مديرية خورمكسر، وبعد الحرب العالمية الثانية قامت بريطانيا بتحديث عمراني واسع وشيدت بجانب المطار العسكري مطار عدن الدولي المعروف حاليا.