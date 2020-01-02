ولي عهد أبوظبي يبحث المستجدات في باكستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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زار ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات الشيخ محمد بن زايد باكستان أمس، وعقد مباحثات سريعة مع رئيس وزرائها عمران خان.

وأكد الجانبان أن الزيارة تهدف إلى تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين الشقيقين. وذكرت محطة «جيو» التلفزيونية الباكستانية أن الزيارة تأتي في أعقاب لقاء عقده المسؤول الإماراتي مع رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جواد باجوا 14 ديسمبر الماضي، ركز فيه الجانبان على سبل تعزيز التعاون الثنائي.