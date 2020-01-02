الحوثيون يقتلون المرضى بالمستشفيات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الحديدة

تواصل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران استهداف الأحياء السكنية والمنشآت الطبية، ومواقع القوات المشتركة في الحديدة في إطار خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية. وقصفت ميليشيات الحوثي الإرهابية المستشفى الميداني لمديرية التحيتا بمختلف أنواع الأسلحة.

وأكدت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي قصفت المستشفى الميداني ومنازل المواطنين بعدد من قذائف الهاون والأسلحة الرشاشة وبشكل عشوائي، وأوضحت المصادر أن القصف تسبب في أضرار كبيرة بمنازل المواطنين، وذلك في إطار مسلسل الجرائم الحوثية بحق المدنيين.

وتتعمد ميليشيات الحوثي استهداف المدنيين في الحديدة وريفها، مستغلة الصمت الأممي تجاه جرائمها، كما استهدفت قناصة الميليشيات مواقع أخرى للقوات المشتركة.

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من جهة أخرى، أوقفت إدارة ميناء عدن العمل فيه احتجاجا على قيام قوة تابعة للمجلس الانتقالي بمصادرة 18 مليار ريال يمني.

وأكد مصدر ملاحي أن الميناء أوقف أعماله وصرف جميع عمال الشحن والتفريغ، وأبلغ السفن الموجودة في الغاطس والقادمة إلى الميناء بتوقف العمل إلى أجل غير مسمى، وأن الميناء رفع رسالة رسمية إلى قيادة الحكومة أبلغها بالعملية، وهذه هي المرة الأولى منذ انتهاء حرب 2015 يعلن ميناء عدن توقفه بشكل كامل عن العمل.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن وجه بتسليم الأموال المتحفظ عليها إلى قيادة التحالف، وقال المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم، إنه في إطار التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بتنفيذ «اتفاق الرياض»، وحرصا على إنجاح الجهود المشكورة التي يبذلها التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، وجه رئيسه عيدروس الزبيدي بتسليم الحاويات والأموال التي تم التحفظ عليها، وتسليمها إلى قيادة قوة الواجب «802» السعودية في العاصمة عدن، تأكيدا على العمل تحت قيادتها، وحرصا على هذه الأموال.

من جانب آخر شدد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح على بذل المزيد من الجهود لتوفير الخدمات العلاجية والرعاية الصحية في المناطق المحررة، وأكد خلال لقائه محافظ حجة اللواء عبدالكريم السنيني أهمية بذل المزيد من الجهود لتنمية وخدمة المجتمع.

مشاهدات يمنية: