العفو: هونج كونج استخدمت الفلفل ضد المتظاهرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هونج كونج

قال مدير مكتب منظمة العفو الدولية في هونج كونج أمس إن شرطة هونج كونج استخدمت القوة بشكل غير متناسب خلال مسيرة حاشدة شهدت احتشاد 1.3 مليون شخص في الشوارع أول أيام العام الجديد أمس الأول.

وقال مان كي تام، الذي كان حاضرا عندما فضت الشرطة المظاهرة «منذ بداية المسيرة كان هناك وجود مكثف لشرطة مكافحة الشغب لمراقبة المتظاهرين ومعاقبتهم بشكل استفزازي».

وأضاف تام أنه عندما قامت مجموعة من الأشخاص بتخريب فرع لأحد البنوك «كان يمكن حل المسألة بسهولة، لكن بدلا من ذلك أطلقوا الغاز المسيل للدموع على حشود المتظاهرين السلميين، مما أدى إلى إنهاء المسيرة القانونية فجأة».