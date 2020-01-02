شكرا لقرائتكم مصادر: تركيا ترسل أول قوة عسكرية إلى ليبيا خلال يومين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت مصادر مصرية رفيعة المستوى لـ"العربية" أن مصر قررت تشكيل لجنة تضم وزيري الدفاع والخارجية ورئيسي المخابرات الحربية والعامة لتقييم الأوضاع في ليبيا وتأثيرها علي الأمن القومي المصري وتأثير إرسال تركيا قوات إلي ليبيا علي الأمن الداخلي لمصر.

وأوضحت المصادر أن اللجنة ستكون مسؤولة عن رفع تقارير بشكل يومي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الوضع هناك والإجراءات التي ستتخذها مصر لحماية أمنها القومي.

وقررت مصر تشديد الإجراءات الأمنية علي الحدود مع ليبيا لمنع تهريب سلاح أو تسلل أي عناصر إرهابية.

ووفق المصادر فإن مصر بدأت اتصالات كبيرة بدول أوروبية علي رأسها فرنسا وروسيا وألمانيا إضافة إلى اتصالات مع أميركا وذلك لوقف القرار التركي بإرسال قوات الي ليبيا ومنع التدخل عسكريا في ليبيا.

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كما تجري مصر اتصالاتها مع دول عربية، خاصة خليجية لإدانة اَي تدخل اجنبي في ليبيا لحفاظ علي المسار السياسي ووقف التصعيد العسكري في ليبيا.

وذكرت المصادر أن تركيا قررت إرسال اول قوة عسكرية إلي ليبيا خلال أقل من يومين، مؤكدة أن تركيا قامت بالتصديق علي صفقة أسلحةً إلى حكومة الوفاق وهذه الأسلحة ما بين ثقيلة وطائرات بدون طيار وأسلحة دفاع ومنظومة دفاع جوي ومضادات لطائرات.

المصادر التي خصت "العربية" بهذه المعلومات، أفادت أيضا بأن الإخوان في ليبيا قرروا السفر إلى تركيا مطلع الأسبوع المقبل لعقد اجتماعات مع مسؤولين الاخوان في تركيا بشكل كامل.

كما أن ضباطا أتراك وصلوا إلىي ليبيا اليوم الخميس قبيل تصديق البرلمان التركي على إرسال قوات حيث ان الضباط الأتراك اجتمعوا بقيادات من الميلشيات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق.