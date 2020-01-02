شكرا لقرائتكم بعد قرار برلمان أنقرة.. إسقاط مسيرة تركية في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، بأن منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة استهدفت طائرة مسيرة تركية وأسقطتها في محور عين زارة.

كان البرلمان التركي قد وافق في وقت سابق اليوم الخميس، على طلب الرئيس رجب طيب أردوغان بإرسال قوات إلى ليبيا.

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وفي أول رد ليبي، أكد مسؤول عسكري في القيادة العامة للجيش الليبي، أن الجيش سيعتبر القوات التي تعتزم تركيا إرسالها إلى ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق، ميليشيات مسلّحة وسيقاتلها للدفاع عن سيادة البلاد.

من جانبه، يعقد البرلمان الليبي جلسة طارئة، السبت، في بنغازي، لبحث تداعيات التدخل التركي، مؤكداً أن الشعب سيلتف حول الجيش الوطني لصد الغزو التركي، مطالباً بتفعيل معاهدات الدفاع المشترك مع الدول العربية. ودعا الجامعة العربية أن تتحمل مسؤولياتها.

ميدانيا، أحرزت قوات الجيش الليبي تقدما كبيرا، اليوم، في محاور الهضبة وأبو سليم والمشروع وصلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس بإسناد جوي بالطيران العمودي ودخلت الأحياء السكنية، مشيرا إلى بدء انهيار الميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق بعد فقدانها أغلب عناصرها.