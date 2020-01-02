كارلوس غصن: نظّمت وحدي رحلة عودتي الى لبنان

أكد رجل الأعمال ​كارلوس غصن​ أنه "الوحيد الذي نظم رحلة عودته الى ​لبنان​ من ​اليابان​". وقال غصن في حديث صحفي: "المزاعم في وسائل الإعلام بأن زوجتي كارول وغيرهم من أفراد عائلتي قد لعبوا دوراً في مغادرتي اليابان، هي مزيفة وغير صحيحة".

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