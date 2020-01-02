اجتماع طارئ لمجلس النواب الليبي لبحث التدخل التركي

أعلن ​مجلس النواب​ الليبي ومقره طبرق أنه "سيجتمع غدا السبت لمناقشة التدخل التركي السافر في ​ليبيا​".

وأوضح المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق أن "المجلس سيعقد جلسة طارئة بمدينة ​بنغازي​ لمناقشة تداعيات التدخل التركي السافر في ليبيا ومصادقة ​البرلمان التركي​ على إرسال قوات غازية إلى ليبيا".

وكان أقر البرلمان التركي بأغلبية الأصوات مذكرة لإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، حيث صوت 325 برلمانيا لصالح المذكرة فيما أعلن 184 رفضهم لها.

وصوت المشرعون على مذكرة التفويض التي عرضتها ​الرئاسة التركية​ على البرلمان مؤخرا، وتنص على أنه من الاعتبارات التي تدفع ​أنقرة​ نحو إرسال قوات إلى ليبيا "حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي تشكلها ​الجماعات المسلحة​ غير الشرعية في ليبيا".

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