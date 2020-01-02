أوقطاي: تركيا ستواصل حماية مصالحها بالمنطقة وهدفها هو دعم الحكومة الشرعية بليبيا

أكّد نائب الرئيس التركي ​فؤاد أوقطاي​، تعليقًا على مصادقة ​البرلمان التركي​ على مذكرة إرسال قوات إلى ​ليبيا​، أنّ "عبر هذه المذكّرة، سنواصل حماية مصالحنا وحقوقنا في المنطقة".

وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "كلّ خطوة تقوم بها ​الحكومة التركية​ في شرق ​البحر المتوسط​، مبنيّة على خطة واستراتيجيّة، وتأتي عقب دراسة عميقة"، مشدّدًا على أنّ "​تركيا​ ستستمر في تعطيل الألعاب الّتي لُعبت في المنطقة بموجب المرسوم الليبي وحماية حقوق ومصالح بلدنا. هدف تركيا هو دعم الحكومة الشرعية في ليبيا وإحلال السلام في المنطقة".

وكان قد صادق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية تفوّض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بموافقة 325 نائبًا ورفض 184. ومدّة التفويض ستكون لعام واحد قابلة للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلّقة بإرسال قوات عسكريّة إلى دول أجنبيّة.