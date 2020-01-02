أعلنت الرئاسة التونسية أنّ "الرئيس قيس سعيد تسلّم القائمة الّتي عرضها عليه رئيس ​الحكومة​ المكلّف الحبيب الجملي، ووقّع رسالة موجّهة إلى رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي". وكان الجملي قد أعلن أنّ الحكومة المقترحة تضمّ عبد الرحمن الخشتالي وزيرًا للمالية وخالد السهيلي وزيرًا للخارجية.

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس تونس وافق على الحكومة الجديدة وأحالها إلى البرلمان لمنحها الثقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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