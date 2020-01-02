جاويش أوغلو: المذكرة التركية الليبية مهمة لاستقرار المنطقة

أكّد وزير ​الخارجية التركية​ ​مولود جاويش أوغلو​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، عقب مصادقة ​البرلمان التركي​ على مذكرة إرسال قوات عسكرية إلى ​ليبيا​، أنّ "المذكرة التركيّة الليبيّة مهمّة لحماية مصالح بلادنا، وللسلام والاستقرار في المنطقة".

وكان قد صادق البرلمان التركي، منذ بعض الوقت، على مذكرة رئاسية تفوّض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بموافقة 325 نائبًا على المذكرة ورفض 184.

وجرى التصويت في جلسة طارئة عقدها البرلمان، تلبيةً لدعوة رئيسه مصطفى شنطوب، لمناقشة المذكرة، رغم دخول البرلمان عطلة رسمية في 21 كانون الأول الماضي وتستمرّ لغاية 7 كانون الثاني 2020.

ويوم الإثنين الماضي، عرضت ​الرئاسة التركية​ على رئاسة البرلمان، مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس ​رجب طيب اردوغان​. وجاء في مذكرة التفويض، أنّ الجهود الّتي بدأتها ليبيا عقب أحداث شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلّحة المتزايدة الّتي أدّت إلى ظهور هيكليّة إداريّة مجزّأة في البلاد. وأوضحت أنّ مدّة التفويض ستكون عامًا واحدًا قابلة للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكريّة إلى دول أجنبيّة.