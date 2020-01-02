أكّد مجلس النواب الليبي، أنّ "الشعب سيلتف حول الجيش الوطني لصدّ الغزو التركي". وطالببـ"تفعيل معاهدات الدفاع المشترك مع ​الدول العربية​"، مركّزًا على أنّ "على ​الجامعة العربية​ أن تتحمّل مسؤوليّاتها لصدّ الغزو التركي"، مطالبًا أيضًا​المجتمع الدولي​ بـ"التدخل لمنع الغزو التركي".

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كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب الليبي طالب المجتمع الدولي والجامعة العربية بالتدخل لمنع الغزو التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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