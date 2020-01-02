اردوغان وترامب بحثا بالمستجدات في ليبيا وسوريا واتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين

أعلنت دائرة الاتصال في ​الرئاسة التركية​، أنّ "الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​، بالمستجدات الإقليميّة وفي مقدّمتها ​ليبيا​ و​سوريا​".

وأكّدت في بيان، أنّ "اردوغان أعرب لترامب عن قلقه وأسفه لاستهداف وحدات الأمن الأميركية في ​العراق​، وعن ارتياحه لانتهاء الأعمال الّتي استهدفت سفارة ​واشنطن​ في ​بغداد​"، لافتةً إلى أنّ "اردوغان وترامب شدّدا على أهميّة الدبلوماسيّة في حلّ المسائل الإقليميّة، واتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين من أجل الربح المشترك".

يُذكر أنّ يوم الثلثاء، اقتحم محتجّون حرم السفارة الأميركية في بغداد، وأضرموا النيران في بوابتين وأبراج للمراقبة، قبل أن تتمكّن قوات مكافحة الشغب العراقية من إبعادهم إلى محيط السفارة.

وجاء ذلك ردًّا على غارات أميركية، الأحد الماضي، استهدفت مواقع لكتائب "حزب الله" العراق بمحافظة الأنبار، ما أدّى إلى سقوط 28 قتيلًا و48 جريحًا بين مسلحي الكتائب.