الداخلية التركية أعلنت ترحيل 3 "إرهابيين" يحملون الجنسية السويسرية إلى بلادهم

أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​ في بيان، "استمرار عمليّات ترحيل الإرهابيّين الأجانب إلى بلدانهم"، لافتةً إلى أنّه "جرى في هذا الإطار ترحيل 3 مقاتلين "إرهابيّين" يحملون الجنسية السويسرية إلى بلدهم".

وكان قد سبق لمتحدّث الداخلية التركية، إسماعيل جاتاكلي، أن أفاد في 11 تشرين الثاني 2019، ببدء ترحيل الإرهابيّين الأجانب، الّذين أُلقي القبض عليهم، إلى بلدانهم.

ومطلع تشرين الثاني الماضي، أكّد وزير الداخلية التركية ​سليمان صويلو​، أنّ بلاده "ليست فندقا لعناصر تنظيم "داعش" من مواطني الدول الأُخرى".