النشرة: محاولة سرقة واعتداء على مواطن في زحلة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة ان علي خليل دلول تعرض منذ بعض الوقت إلى ​محاولة سلب​ وقتل على طريق حوش الغنم في قضاء زحلة بعد أن اعترضه ثلاث شبان من التابعية السورية وقاموا بالاعتداء عليه واصيب بجراح جراء استعمالهم سكاكين حادة وسلبوه مبلغ عشرة آلاف ​دولار​ ثم استطاع علي دلول من حجز أحد المهاجمين عليه واسترد المبلغ المسروق وتم تسليم المعتدي إلى دورية من ​أمن الدولة​ وبوشرت التحقيقات.

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