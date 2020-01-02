شهيب التقى سفير مصر وتابع مع مجلس التعليم العالي تسوية مخالفات الجامعات

التقى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال ​أكرم شهيب​، سفير مصر في ​لبنان​ ​ياسر علوي​ في زيارة مجاملة، تمّ خلالها البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

من جهة ثانية، عقد شهيب اجتماعًا لمجلس التعليم العالي، في حضور الأعضاء والخبراء. وتناول البحث النقاط الواردة في جدول الأعمال.

واتخذ قرارًا في شأن جامعة "LAU" و"كلية الرسول الأعظم"، أكّد فيه "القرارات المتخذة في الجلسة السابقة"، وطلب من المؤسّستين "إيداع مجلس التعليم العالي لوائح مفصّلة ومقفلة بأسماء الطلاب الّذين نفّذوا البرنامج المشترك موضوع الاتفاقيّة الّتي عقدت بينهما في عام 2010".

أمّا بالنسبة إلى جامعة "USAL"، فناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة الّتي قامت بزيارة ميدانيّة الجامعة، وأكّد "ضرورة أخذ الجامعة في ملاحظات اللجنة، وطَلب إحالة التقرير على اللجنة الفنيّة لإبداء الرأي".

وفي ما يتعلّق بطلبات ​الجامعات​ المتعلّقة بتسوية أوضاع الطلاب في عدد من الاختصاصات الّتي باشرت بها الجامعات قبل الحصول على إذن المباشرة، قرّر الطلب إلى اللجنة الفنيّة "البت بهذه الطلبات خلال مهلة شهر، وإعادة عرضها على مجلس التعليم العالي لكي يُبنى على الشيء مقتضاه".