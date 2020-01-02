ابي خليل: حماية الثروة النفطية يكون عبر تسريع الانتاج وتسريع الاستثمار

اكد عضو تكتل "لبنان القوي" سيزار أبي خليل أن حماية الثروة النفطية اللبنانية يكون عبر تسريع الانتاج وتسريع الاستثمار، مشيرا في حديث تلفزيوني الى أن ما يقوم به العدو الاسرائيلي على هذا الصعيد يفرض تحديات كبيرة اولها تحدي الوقت.
واضاف: "طبيعي ان يكون العدو الاسرائيلي متقدما لانه بدأ قبلنا بالاستكشاف انما لبنان يمتاز عن العدو هو أنه موصول بخط الغاز العربي عبر سوريا وتركيا الى اوروبا".
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