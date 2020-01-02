ابي خليل: حماية الثروة النفطية يكون عبر تسريع الانتاج وتسريع الاستثمار

اكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" ​سيزار أبي خليل​ أن حماية ​الثروة النفطية​ اللبنانية يكون عبر تسريع الانتاج وتسريع الاستثمار، مشيرا في حديث تلفزيوني الى أن ما يقوم به ​العدو الاسرائيلي​ على هذا الصعيد يفرض تحديات كبيرة اولها تحدي الوقت.

واضاف: "طبيعي ان يكون العدو الاسرائيلي متقدما لانه بدأ قبلنا بالاستكشاف انما لبنان يمتاز عن العدو هو أنه موصول ب​خط الغاز​ العربي عبر ​سوريا​ وتركيا الى ​اوروبا​".