قاطيشه: المصالح الخاصة تتحكم بضمائر المتسلطين على الدولة واستعدوا أيها اللبنانيين للأخطر

شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​وهبي قاطيشه​، على أنّ "لو كانت هناك ذرّة ضمير لدى المتسلّطين اليوم على الدولة، لإنقاذ شعبها من مخاطر الجوع والمرض، لكان بإمكانهم تكليف وتشكيل ​حكومة​ إنقاذيّة خلال ساعات".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "المصالح الخاصّة هي الّتي تتحكّم بضميرهم، هذا إن وُجد؛ لذلك استعدوا أيّها اللبنانيين للأخطر. بكلّ أسف".