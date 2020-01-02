شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشه، على أنّ "لو كانت هناك ذرّة ضمير لدى المتسلّطين اليوم على الدولة، لإنقاذ شعبها من مخاطر الجوع والمرض، لكان بإمكانهم تكليف وتشكيل حكومة إنقاذيّة خلال ساعات".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "المصالح الخاصّة هي الّتي تتحكّم بضميرهم، هذا إن وُجد؛ لذلك استعدوا أيّها اللبنانيين للأخطر. بكلّ أسف".
كانت هذه تفاصيل خبر قاطيشه: المصالح الخاصة تتحكم بضمائر المتسلطين على الدولة واستعدوا أيها اللبنانيين للأخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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