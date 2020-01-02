كاظم الخير: ما كان ينقص المنية وجوارها إلا التقنين الكهربائي القاسي

ركّز النائب السابق كاظم الخير، على أنّ "مع كلّ الكوارث المعيشيّة الّتي يعاني منها الناس، ما كان ينقص إلّا هذا التقنين الكهربائي القاسي الّذي يُفرض على المنية وجوارها المحيطة بمعمل دير عمار، لاستكمال مشهد هذه السلطة الفاسدة".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي إلى أنّ "السموم للمنطقة، والطاقة الكهربائية لمناطق أهل السلطة".
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