كاظم الخير: ما كان ينقص المنية وجوارها إلا التقنين الكهربائي القاسي

ركّز النائب السابق ​كاظم الخير​، على أنّ "مع كلّ الكوارث المعيشيّة الّتي يعاني منها الناس، ما كان ينقص إلّا هذا التقنين الكهربائي القاسي الّذي يُفرض على ​المنية​ وجوارها المحيطة ب​معمل دير عمار​، لاستكمال مشهد هذه السلطة الفاسدة".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي إلى أنّ "السموم للمنطقة، و​الطاقة الكهربائية​ لمناطق أهل السلطة".