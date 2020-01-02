شيخ العقل اتصل بالرئيس عون وبالراعي واليازجي وقيادة الجيش مهنئا بالاعياد المجيدة

اجرى شيخ عقل ​طائفة​ الموّحدين ​الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​، اتصالات بكل من ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، والبطريرك الماروني مار ​بشارة الراعي​، وبطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ​يوحنا العاشر يازجي​، وقائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​، ورئيس الأركان ​اللواء​ ​أمين العرم​، مهنئا بالأعياد المجيدة.

وقد تمنى الشيخ حسن أن "يشكل العام الحالي مدخلا للسلام والامان والاستقرار لخير الوطن، وتوفير العلاجات الضرورية للأزمات العالقة، وان تسود لغة ​المحبة​ بين اللبنانيين"، مقدرا "دور الجيش و​القوى الأمنية​ في حفظ الامن و​السلامة العامة​".

من جهة ثانية التقى شيخ العقل في دار طائفة الموّحدين الدروز ​فردان​ اليوم، امين سر "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي ابو الحسن​، ومسؤول مكتب التنمية الإقتصادية والإجتماعية في "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" وئام ابو حمدان، وجرى البحث خلال اللقاء بعدد من الامور والقضايا المتصلة بواقع العائلات في الجبل وباقي المناطق ازاء الظروف الاقتصادية والمعيشية الراهنة، "واهمية تعزيز مقومات الصمود الاجتماعي والتنمية الاقتصادية على مختلف مستوياتها، للوقوف الى جانب المواطنين واحتياجاتهم في الظروف القاسية التي يعيشونها، واهمية تظافر الجهود والتعاون الكامل بين المجلس المذهبي والمؤسسات العاملة على هذا الصعيد".

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