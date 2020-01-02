أكدت مصادر قناة "LBC" أنه "عقب لقاء رئيس "التيارالوطني الحر" ​جبران باسيل​ ورئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ ارتفع منسوب التفاؤل عما كان عليه".

وأوضحت المصادر انه "بعد ايام قليلة سنشهد حكومة تشبه حسان دياب تضم وزراء تكنوقراط مستقلين وستكون حكومة انقاذ وتحدي للصعوبات المالية والإقتصادية".

وأشارت الى انه "تخضع الحكومة للمسات الأخرة، ولا وجود لوجوه قديمة فيها".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر LBC: بعد ايام قليلة سنشهد حكومة تشبه حسان دياب تضم وزراء تكنوقراط مستقلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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