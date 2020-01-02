ترمب يجمع مبلغ كبير من التبرعات لحملته الانتخابية









اسماء السيد - واشنطن: تمكن فريق الرئيس الأميركي دونالد ترمب من جمع مبلغ كبير من التبرعات لحملته لانتخابات 2020، بحسب ما كشف الخميس، ما يوضح حجم التحدي الذي يواجهه منافسه الديموقراطيون في بداية العام الانتخابي.

وفي الربع الأخير من 2019 وحتى قبل أن تتكشف الفضيحة السياسية التي دفعت مجلس النواب الى اطلاق عملية عزله، تمكن ترمب من جمع مبلغ كبير قدره 46 مليون دولار.

وشكلت تلك أفضل فترة من جمع التبرعات خلال العام. وبلغ اجمالي التبرعات 143 مليون دولار، بحسب الحملة. وقال براد براسكال مدير حملة ترمب 2020 في بيان ان مبلغ التبرعات هذا جعل من حملة اعادة انتخابه "قوة هائلة لا يمكن وقفها".

واضاف ان "الديموقراطيين والاعلام انشغلوا بحملة مسعورة مشينة لعزل الرئيس، بينما كانت حملة الرئيس تصبح أكبر وأقوى وجمعت أكبر قدر من التبرعات في هذه الدورة".

ويواجه الرئيس محاكمة بهدف عزله في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، وهو ما يزيد ترجيح تبرئته.

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وأعاد ترمب نشر تغريدة بشأن التقرير الذي يصف تمكن حملته من جمع 10 ملايين دولار في يومين فقط بعد تصويت مجلس النواب لعزله.

ويزيد هذا المبلغ كثيرًا عن المبالغ التي جمعها منافسو ترمب الديموقراطيون على الرئاسة ومن بينهم السناتور بيرني ساندرز الذي حصل على أكبر مبلغ يجمعه مرشح ديموقراطي وهو 34,5 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2019.

وقال فريق ساندرز انه حقق عتبة الخمسة ملايين دولار من التبرعات الفردية، وهو المبلغ الذي لم تتمكن حملته الانتخابية في 2016 من تجاوزه حتى مارس 2016.

كما حقق المنافس الديموقراطي بيت بوتيدجادج تبرعات كبيرة حيث تمكن من جمع 24,7 مليون دولار في الربع الأخير، ليجمع في عام 2019 بأكمله أكثر من 76 مليون دولار.

وشكل بوتيدجادج -- الذي شغل حتى الأربعاء منصب رئيس بلدية ساوث بند في ولاية انديانا -- مفاجأة الحملة الانتخابية لعام 2020، ويتصدر استطلاعات الرأي في ايوا، الولاية التي ستكون أول من يصوت في الانتخابات التمهيدية في الثالث من فبراير.