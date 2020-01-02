طلب إحاطة لوزير الدولة لشئون الإعلام بسبب شائعة 1250 جنيه على التموين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون الإعلام، بشأن ما حدث من حالة من الجدل والبلبة بسبب ما تردد فى تصريحات تلفزيونية لأحد رؤساء الغرف التجارية ،عن إطلاق مبادرة لصرف 1250 جنيه لكل فرد على بطاقات التموين.

وأوضح فؤاد، فى طلب الإحاطة، أن العديد من التساؤلات دارت داخل الشارع المصرى، وتوجهت الأنظار مرتقبة تطبيق هذا القرار، قائلا "ونظراً لاهتمام المواطن المصرى الشديد بهذه المبادرة وتلقينا للعديد من الأسئلة فى هذا الشأن، تقدمنا بصدده بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين ، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير المالية، للوقوف على حقيقة هذه الأخبار المتداولة، الأمر الذى استجابت له وزارة التموين و قامت بنفى ما تردد عن هذه المبادرة".

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