شكرا لقرائتكم خبر عن سياسى تركى لـ الخليج 365: الديكتاتور العثمانى سيحول ليبيا إلى سوريا جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المحلل السياسى والمعارض التركي محمد عبيد الله ، أن تصويت البرلمان التركي بالموافقة على إرسال قوات تركية إلى ليبيا ، هو بمثابة إعلان رسمي من الديكتاتور العثماني بتحويل دولة ليبيا إلى سوريا جديدة، مضيفا فى لـ "الخليج 365 " أن هذا سيؤدى الى وجود موجة لجوء من ليبيا إلى تركيا .

وأضاف "عبيد الله" في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أن دخول قوات تركية سيؤجج الصراعات بين قوات الجيش الليبيي والتي يقودها المشير خليفة حفتر ومليشيا الوفاق ، وسينعكس ذلك سلباً على تركيا بشكل كبير فى الوقت الذي تعانى فيه من أزمات اقتصادية تتمثل فى انهيار سعر صرف الليرة وارتفاع نسبة البطالة والتضخم، وهو ما سيؤدي إلى تحمل الشعب التركي أعباء إضافية كبيرة، علاوة على استقبال تركيا نازحين سوريين .

وأوضح " عبيد الله" أن الرئيس التركي يريد استغلال الحرب في الداخل التركي ، بمعنى أن وصول قوات تركية ستسكت المعارضة التي تؤسس أحزاب جديدة مثل على بابا جان وأحمد دوواد أوغلو من جانب، والمواطنين الذين يشتكون من أوضاع اقتصادية سيئة من جانب أخر.

وشدد على أن أردوغان يريد أن يزيد من قمعه ضد الأتراك ووسيلته الوحيدة هو ان جيشه يواجه حرباً فى ليبيا، لأنه لو سقط حكمه فى تركيا سيجد نفسه أمام المحاكم سواء دولية أو محلية يحاكم بجرائم كبيرة جداً لا تسقط بالتقادم .

ولفت إلى أن هناك قمع كبير يمارس الأن فى تركيا ،لكن فى حالة تتفاقم تكلفة التدخل التركي فى ليبيا فإن الشعب سيثور خاصة إذا سقط جنود قتلى على الأراضي الليبية .

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