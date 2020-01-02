الرئيس الفلسطيني: لن نقبل بإجراء الانتخابات بدون القدس

وكالات - أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدم القبول بإجراء الانتخابات بدون القدس ، مشيرا إلى أنه بدون القدس عاصمة لدولة فلسطين لن يكون هناك سلام ولا استقرار.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية( وفا) اليوم الاربعاء1 جانفي 2019 عن عباس قوله في كلمة عبر تقنية "الفيديو كونفرس" خلال فعاليات إحياء الذكرى الـ55 لانطلاقة الثورة الفلسطينية وانطلاقة "حركة فتح"، "أننا لن نقبل بإجراء الانتخابات بدون القدس، وبدون مشاركة أبناء شعبنا فيها".

وشدد عباس على أن "القدس بمقدساتها المسيحية والإسلامية، هي عاصمة دولتنا الأبدية، وهي درة التاج، وليست للبيع ولا للمساومة، فمن أجلها، قدم شعبنا قوافل الشهداء والأسرى والجرحى، وبدون القدس بأقصاها وقيامتها عاصمة لدولة فلسطين لن يكون هناك سلام ولا استقرار".

وقال الرئيس الفلسطيني إن "العالم أصبح اليوم أكثر إيمانا بعدالة قضيتنا وبحقنا المشروع في التحرير والاستقلال، فها هي المحكمة الجنائية الدولية تتخذ قرارا شجاعا بإجراء تحقيق شامل في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، ليصبح بمقدورنا أن نحاكم هذا الاحتلال على جرائمه أمام العدالة الدولية".

كما جدد عباس التأكيد على أن "قضية أسرانا وجرحانا وشهدائنا هي خط أحمر لن نقبل المساومة أو التفاوض عليها، مهما كان الثمن".