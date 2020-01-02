الخارجية الجزائرية تنفي خبر وفاة الأخضر الإبراهيمي

نفت وزارة الشئون الخارجية الجزائرية اليوم الخميس على لسان ناطقها الرسمي عبدالعزيز بن علي الشريف، ما تردد عن وفاة الأخضر الإبراهيمي وزير الشئون الخارجية الأسبق، الذي تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بنعلي الشريف تساؤله "عن مقاصد ونوايا من يقف وراء ترويجها في هذا الظرف بالذات"، مضيفًا أن "ما نسب إلى لعبد العزيز جرد الوزير الأول (رئيس الوزراء) بخصوص إعلان هذا الخبر لا يعدو كونه مغالطة وكذب".
وأضاف أن رئيس الوزراء الجزائري ليس له حساب تويتر ولم يقم ينشر أي خبر من هذا القبيل، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم أجرى صباح اليوم اتصالًا هاتفيًّا مع السيد الأخضر الإبراهيمي طمأنه فيها الأخير عن صحته.
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