القضاء الجزائري يقرر الإفراج عن جنرال متقاعد لحين محاكمته في مارس

قضت محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة اليوم الخميس بالإفراج عن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد في انتظار محاكمته في مارس المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المحكمة قررت

تأجيل جلسة محاكمة بن حديد إلى 5 مارس القادم، بعد تعديل الاتهام الموجه له من المساس بهيئة نظامية ومحاولة إحباط معنويات الجيش الى إهانة هيئة نظامية.



وكان الجنرال حسين بن حديد قد أودع السجن شهر مايو الماضي بعد رسالة نشرها في الصحف طالب فيها بالتخلي عن الحل الدستوري المتمثل في الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة للشعب مباشرة.