مشاهير الإعلام والسياسة ينعون الإعلامية نجوى قاسم: بداية حزينة لـ 2020

صدمة حلت على الوسط الإعلامي بعد إعلان خبر وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم بشكل مفاجئ صباح اليوم الخميس بمنزلها في دبي، وكشف زميلها مصطفى الاغا أن سبب الوفاة ذبحة صدرية، وهنا اتشحت منصات التواصل الإجتماعي بالسواد وتحولت لدفتر عزاء حيث نعى مشاهير الإعلام والسياسة الراحلة بكلمات مؤثرة.

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وأعرب الإعلامي مصطفى الأغا عن حزنه بفقدان أحد ابرز الإعلاميين في الوطن العربي مع بداية العام وكتب على صفحته بموقع تويتر:" بداية حزينة لعالم 2020 وخبر وفاة الزميلة نجوي قاسم بذبحة قلبية حسبما سمعنا..خالص العزاء لاسرتها وزملاء مهنتها الذين تأثروا جدًا برحيلها المفاجئ".

كما أعلنت قناة العربية التي كانت تعمل بها خبر وفاتها وكتبت على موقعها الإلكتروني:"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى شبكة "العربية" و"العربية الحدث"، الزميلة الإعلامية نجوى قاسم التي وافتها المنية صباح اليوم في منزلها في دبي".

وقدم سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المستقيل تعازيه عبر حسابه في تويتر وقال:"صدمة حقيقية ومحزنة أن ترحل نجوى قاسم في عز العطاء والشباب، رافقت مشوار تلفزيون المستقبل منذ تأسيسه وسطعت على شاشته نجمة متألقة، قبل أن تنتقل إلى دبي حيث تابعت التفوق والنجاح، خسارة لنا وللإعلام اللبناني العربي، رحم الله نجوى قاسم وأحر التعازي لأسرتها وأسرة العربية الحدث".

وبحروف يكسوها الحزن والأسى علق تركي الدخيل سفير المملكة العربية السعودية في الإمارات على صفحته الرسمية بتويتر:"وداعًا الصديقة الغالية الأستاذة نجوى قاسم .. وداعًا سيدة الأخلاق والأدب والمهنية والاحترافية.. وداعًا صديقة الجميع ..رحمة الله عليك رحمة واسعة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى مالك الروقي مدير أخبار قناة MBC في المملكة العربية السعودية وقال:"وفاة الزميلة نجوى قاسم مذيعة قناة العربية ..

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كل التعازي للزملاء ولعائلتها".

وشارك في دفتر العزاء الصحفي الإماراتي حمد الكعبي:"رحلت عنا اليوم المذيعة نجوى القاسم تاركه وراءها إرثًا من المواد الإعلامية التي سطرت من خلاله منهجًا حواريًا مختلفًا..عزاؤنا للزملاء في قناة العربية ولأسرتها الكريمة والأسرة الإعلامية في الوطن العربي".

كما علق الإعلامي اللبناني نيشان على فاجعة وفاتها التي استيقظ العالم العربي عليها اليوم:" خبر وفاة الزميلة نجوى قاسم مُفجِع.. تخونُنا الكلمات أمام هيبة الموت.. حزين جدّا.. البقاء لله"

نبذة عن نجوى قاسم

.هي من مواليد بلدة جون اللبنانية عام 1967.

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حصلت على بكالوريوس في الهندسة المعمارية، ولكنها اتجهت لمجال الصحافة، مما جعلها تتنقل من بلد لأخرى للعيش فيها بسبب طبيعة مهنتها التي تتوجب الانتقال.

.عملت مراسلة ومذيعة أخبار في الحروب التي اشتعلت بدول العالم المختلفة بداية من افغانستان والعراق وأخيرا لبنان.

.عملت بقناة المستقبل اللبنانية لمدة 11 عامًا تقريبًا ثم انتقلت للعربية وظلت بها حتى وفتها المنية.

.وبعام 2004 تعرضت نجوى قاسم لحادث انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مكتب قناة "العربية" في بغداد واسفر عن قتلى ومصابي لكنها نجت منها.