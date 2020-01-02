وزيرة فرنسية: لن نسلم غصن إذا دخل أراضينا

أعلنت وزيرة فرنسية أن حكومة باريس لن تسلم طوكيو الرئيس السابق لمجموعة "رينو- نيسان" كارلوس غصن الذي فرَّ مؤخرًا من المحاكمة في اليابان إلى لبنان، إذا دخل أراضي فرنسا.

وصرحت وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد أنيس بانييه روناشيه، في حديث إلى قناة BFM اليوم الخميس، بأن حكومة باريس لا تسلم رعاياها وتعتمد هذه المعايير بحق

غصن كأي مواطن آخر، وتابعت: "هذه هي قواعد اللعبة".

وردا على سؤال عما إذا كان غصن الذي يواجه في اليابان اتهامات جنائية متعلقة بمخالفات مالية هرب إلى لبنان بسبب وجود خطر على حياته، قالت الوزيرة الفرنسية إن ظروف إقامة رئيس "رينو - نيسان" السابق

في الأشهر الأخيرة كانت قاسية، غير أن حياته لم تتعرض لأي خطر.

وأفادت تقارير إعلامية بأن غصن الذي يحمل جنسية لبنان وفرنسا والبرازيل وسلم ثلاثة جوازات سفر خاصة به لمحاميه، هرب من اليابان بجواز سفر فرنسي ثان.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن رحلة جديدة إلى فرنسا كانت ستعد خطوة محفوفة بالخطر البالغ بالنسبة لغصن، إذ سيضطر في هذه الحالة إلى عبور المجال الجوي لعدة دول بإمكان كل منها توقيفه.