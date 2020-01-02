مقتل متظاهر عراقي وسط استمرار الاحتجاجات المطلبية

قتل متظاهر عراقي بإطلاق النار عليه في العاصمة بغداد الليلة الماضية، وسط استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقال مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الخميس، إن الناشط سعدون اللهيبي برصاصة في الرأس في حي في جنوب غرب بغداد أثناء اشتراكه في احتجاج.

وتشهد بغداد ومدن جنوب العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي احتجاجات يشارك فيها آلاف المتظاهرين الذين يطالبون بمحاربة الفساد وتجديد الطبقة السياسية وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين وتحسين الخدمات الحكومية مثل التعليم والصحة والمياه والكهرباء.

وقتل أكثر من 420 شخصا خلال هذه الاحتجاجات، بحسب إحصاءات رسمية.

وتمكن المحتجون من تعطيل الإنتاج في حقل الناصرية النفطي على مدى أيام. وأغلقوا ميناء أم قصر الجنوبي القريب من مدينة البصرة الذي تعتمد عليه البلاد في وارداتها من المواد الغذائية. كما نفذوا عصيانا مدنيا أدى إلى إغلاق المدارس ومنع الموظفين من الوصول إلى مقرات عملهم.

وأدت هذه الاحتجاجات المطلبية إلى استقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.

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