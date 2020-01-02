ثلاثة قتلى بهجوم على حافلة ركاب في كينيا

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل، اليوم الخميس، في كمين نصبه مسلحون لحافلة في جنوب شرق كينيا، بالقرب من الحدود مع الصومال.

كانت الحافلة، التي أطلق المهاجمون النار عليها، متجهة من منطقة لامو الساحلية إلى مدينة ماليندي في جنوب شرق كينيا.

وقال ايرونغو ماشاريا، وهو مسؤول محلي بارز في منطقة لامو "قتل ثلاثة أشخاص خلال الهجوم، لكننا نحاول تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الحافلة".

ولم تتبن أي جهة الهجوم على الفور. لكن عادة ما تقوم حركة "الشباب" الصومالية الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة بعمليات منتظمة في الجانب الكيني من الحدود، مستهدفة، خاصة، قوات الأمن الكينية.

وأفادت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة بشأن الصومال في تقريرها الصادر في نوفمبر الماضي، عن "عدد غير مسبوق من العبوات المتفجرة اليدوية الصنع وهجمات أخرى في يونيو ويوليو 2019 على الحدود بين كينيا والصومال".

وحصلت إحدى أكثر الهجمات الإرهابية دموية في كينيا في يناير 2019، حيث قُتل 21 شخصاً في حصار لأحد فنادق العاصمة نيروبي الراقية، كان معظم منفذيه من نشطاء حركة "الشباب" المولودين في كينيا.